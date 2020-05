2700 Euro "Maskengeld" für das Steyrer Frauenhaus

Es ist doppelte Hilfe, mit der aktuell die Bahnhofsapotheke von sich reden macht: Einerseits werden aufgrund der Corona-Pandemie gegen freiwillige Spenden selbstgenähte Mund-Nase-Masken an Kunden abgegeben, andererseits wird das so eingenommene Geld gemeinsam mit den Grünen Steyr einem sozialen Zweck zugeführt. Gabriele Silipp, Leiterin des Steyrer Frauenhauses, konnte sich kürzlich bereits über eine Spende in Höhe von 2700 Euro freuen. "Und mittlerweile haben wir bereits weitere 600 Euro beisammen, die ebenfalls wieder dem Frauenhaus gespendet werden", sagt Apothekerin Alke Holub.

Julia Greger, Bezirkssprecherin der Grünen, hat gemeinsam mit Gemeinderätin Maria Lindinger bereits unzählige Masken in verschiedensten Designs genäht. Die Idee dazu war ihr nach einem TV-Beitrag über das Maskennähen in anderen Regionen gekommen.

"Anfangs war es ein Problem, an Gummis für die Masken zu kommen. Das haben wir gelöst", sagt Holub, "und es wird alles, was für die Produktion benötigt wird, gespendet: Die Arbeit, die Stoffe und das restliche Material."