270 Kameraden gingen durch die Feuerhölle

Brandheiße praxisnahe Szenarien hätten die Kameraden aus vier Bezirken am Gelände der Feuerwehr Greinsfurth erlebt, sagt Stefan Schaub, Abschnittsfeuerwehrkommandant Amstettens. Fünf Tage lang sei der Brandcontainer-Lkw für die Atemschutzausbildung der 270 Feuerwehrleute zur Verfügung gestanden.

Hitze von bis zu 500 Grad

"Hier konnten unsere Mitglieder einen Löschangriff bei einem simulierten Brand üben, wobei mit Temperaturen von bis zu 500 Grad gearbeitet wird", sagt Schaub. Besonders sei hier aber, dass sich der Löschtrupp in einem gasbefeuertem Container befindet. In diesem können viele Szenarien nachgestellt und simuliert werden. So ging es neben dem Löschen von mehreren Brandherden auch um die Gewöhnung an die relativ hohen Temperaturen.

Bei dieser Ausbildung wird zudem auf den richtigen Einsatz des Strahlrohres geachtet, ebenso ist das richtige Öffnen von Türen ein wichtiger Bestandteil der Übung. Schaub: Die Konsequenzen, die beim richtigen oder falschen Öffnen der Tür entstehen, seien hier besonders gut zu sehen.

Beim Innenangriff konnte auch der Umgang mit dem nicht ungefährlichen "Flashover" geübt werden. Ein Flashover kann bei sehr hohen Temperaturen geschehen, wobei sich die Rauchgase in einem geschlossenen Raum extrem erhitzen und die Flammen auf andere Gegenstände überspringen.