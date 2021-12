27 Langzeitarbeitslose fangen vor Weihnachten an

Es ist nicht so, dass die Stadt Steyr jetzt 27 neue Mitarbeiter aufnimmt, weil sie sich einer Handvoll Menschen erbarmt, denen am Arbeitsmarkt besonders das Pech an den Fersen geklebt hat. Die Langzeitarbeitslosen, die am 20. Dezember und damit wenige Tage vor Weihnachten eine Beschäftigung am Magistrat anfangen, können etwas und haben auch beruflich einiges drauf. "Wir haben bereits vor einem halben Jahr gemeinsam mit dem AMS Kandidaten ausgesucht, die Kenntnisse und eine Ausbildung für Aufgaben haben, wo wir sie brauchen", sagt Bürgermeister Markus Vogl (SP).

Der Gemeinschaftsaktion "Job-Restart" mit dem AMS und dem Land OÖ zufolge beginnen die ausgewählten 27 Bewerber zunächst ein auf ein Jahr befristetes Dienstverhältnis.

"Wenn ein Betroffener sich durch seine Leistung empfiehlt, wird man darüber nachdenken können, ihn auch auf Dauer in den Personalstand des Magistrates zu übernehmen", sagt Vogl: "Zudem ist es auch für diejenigen, die dann vielleicht nicht übernommen werden, wesentlich leichter, aus einem Job auf eine neue Stelle zu wechseln als aus der Arbeitslosigkeit." Die neuen Mitarbeiter, die in verschiedenen Bereichen – von der Verwaltung bis zum Handwerk in Stadtbetrieben – arbeiten, werden bei ihrem Widereinstieg ins Berufsleben auch begleitet. Das AMS stellt Coaches für sie zur Verfügung.

Die Aktion für die 27 betroffenen Langzeitarbeitslosen, die jetzt knapp vor Weihnachten den ersehnten Job bekommen, ist auch für die Stadt lukrativ. Aufgrund der Förderkulisse des Landes und des AMS bleibt der Stadt bei der Finanzierung der Gesamtkosten von 905.000 Euro lediglich ein Restposten von 340.000 Euro übrig.