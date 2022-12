27-Jähriger verkaufte kiloweise Drogen – verhaftet

Er soll von Mai 2021 bis November 2022 insgesamt ein Kilogramm Ketamin, ebensoviel Amphetamin (auch "Speed" genannt) und 4 bis 5 Gramm Crystal Meth verkauft haben, wie aus einem Bericht der Polizei am Freitag hervorgeht. Selbst soll er die Drogen im Darknet gekauft haben. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig. Er wurde am Freitag in die Justizanstalt Garsten überstellt.

