27-jähriger Seriendieb von Polizei festgenommen

Durch Ermittlungen durch das Kriminal-Referat Steyr konnten einem 27-jährigen Mann aus Steyr mehrere Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Garsten gebracht.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Mann steht unter Verdacht in der Zeit von 13. Juli 2018 bis 19. Oktober 2018 einen Baustellencontainer und ein Keller-Abteil aufgebrochen zu haben. Er stahl dabei hochpreisiges Werkzeug wie etwa ein Entfeuchtungsgerät. Das Diebesgut verkaufte er an einen Hehler. Als Motiv gab der Mann seine Suchtgiftabhängigkeit an.

