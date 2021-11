27-Jährige flüchtete vor Polizisten und verursachte Unfall

Der Unfall ereignete sich auf der B309 Richtung Enns.

Die Linzerin war gegen 21.25 Uhr in Steyr unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife hatte die unsichere Fahrweise der 27-Jährigen bemerkt und die Nachfahrt aufgenommen. Daraufhin beschleunigte die Frau und wollte flüchten, überholte mehrmals gefährlich und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit. "Dabei verlor sie auf Höhe einer Tankstelle die Kontrolle über den Pkw, überfuhr eine Verkehrsinsel, riss mehrere Verkehrsschilder aus und katapultierte final in die Leitschiene", berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Nach dem Unfall forderten die Polizisten die Frau auf auszusteigen. Sie weigerte sich und wurde derart aggressiv, dass sie vorübergehend festgenommen wurde. Sie wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Als Grund für die Flucht gab sie an, dass sie schon mehrmals ohne Führerschein erwischt wurde.