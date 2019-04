2610 Bürger putzen ihre Stadt: Steyr feiert einen Rekord

STEYR. Die Stadtbetriebe freuen sich über enorme Resonanz, die Lebenshilfe über Spenden.

Die Schüler der Volksschule Plenklberg befreiten unter anderem auch den Münichholzer Wald von weggeworfenem Müll. Bild: win

Vor zwölf Jahren haben sich in Steyr erstmals Freiwillige auf den Weg gemacht, um ihre Stadt vom Müll zu befreien. Heuer sprengt die Aktion "Steyr putzt" alles Dagewesene: "Wir haben jetzt bereits 2610 Teilnehmer", sagt Abfallberaterin Isolde Baumgartner, "und es kommen immer noch Anmeldungen herein." Vor allem die Resonanz bei Kindern und Jugendlichen sei enorm: 26 Schulen und acht Kindergärten haben sich in den Dienst des Umweltschutzes gestellt, dazu 30 Vereine und knapp 20 private Initiativen.

"Diese Aktion stärkt bei den Kindern das Bewusstsein, dass es nicht egal ist, wie man sich verhält und was mit der Natur passiert", sagt Angelika Riedler, Lehrerin der Volksschule Plenklberg. Sie hat gemeinsam mit einer Kollegin und 36 Schülern den Münichholzer Wald von Unrat befreit. "Wir haben Zigaretten, Dosen und sogar eine Sonnenbrille gefunden", sagt der neunjährige Berkay, "leider sind viele Menschen zu faul, diese Sachen richtig wegzuwerfen." Sie habe einmal eine Mutter beobachtet, die Abfall im Wald fallen gelassen hat, sagt Klassenkollegin Lena: "Ich habe sie angesprochen und sie hat sich dafür entschuldigt, ist dann aber einfach weitergegangen."

Zum Glück ist das Umweltbewusstsein der Jugend bereits ausgeprägter. "Die Aktion ist gut für die Natur, darum machen wir mit", sagt Angelina, acht Jahre jung.

Den Schülern mache das Sammeln Spaß, sagt Sabrina Baierl, Lehrerin der VS Gleink: "Sie ärgern sich über jedes Ding, das in der Natur weggeschmissen wird." Heuer sei weniger Müll als in den vergangenen Jahren zu finden, auffällig sei, dass in den kleinen Wäldern rund um die Schule viele Altreifen liegen. "Wir haben demnächst wieder Waldtage, da werden wir mit den Schülern weitersammeln", ergänzt Kollegin Manuela Mayr.

Auch wenn endlich weniger Müll in der Natur abgelagert wird: Gefunden wurden neben Reifen bereits Einkaufswagen, Paletten, ein illegal entsorgter Teppich und sogar ein Rennrad in der Steyr-Au.

