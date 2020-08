26 Medaillen für die LAC-Talente

Die Talente kehrten mit sechs Goldenen, zwölf Mal Silber und acht Bronzemedaillen heim. Doppelgold gab es in Ebensee für Flora Heiml in der U16 über 1000 Meter (3:07,52) und 3000 Meter (11:15,03) sowie Paul Leitenbauer (U20) über 800 Meter (2:01,50) und mit der 3-mal-1000-Meter-Staffel gemeinsam mit Tobias Holzner und Moritz Heiml. Zudem gewannen in der U20 jeweils im Stabhochsprung Lisa Gruber (3,70) und Leon Glavas (4,30) Gold.

Silbermedaillen gewannen in der U16 Sara Bogic (Hoch, Speer), Viona Knoll (300 m), und Christian Fehringer (3000 m), in der U20 Moritz Heiml (800 m), Evelyn Rohn (Diskus), Johann Stefanits (800 m), Lisa Gruber (200m), die 4-mal-100-Meter-Staffel mit Maya Kranawetter, Johanna Stefanits, Veronika Schwarz und Lisa Gruber, Leon Glavas (Kugel) und Veronika Schwarz (Stabhoch-, Dreisprung).

Bronze holten in der U16 Ben Knöbl (300 m), Pia Heimberger (Stabhoch), Viona Knoll (1000 m) und Emma Großalber (3000 m) sowie in der U20 die 3-mal-1000-m-Staffel: Pascal Großalber, Lorenz Schwarz und Leon Glavas; Lisa Gruber und Leon Glavas (jeweils Weit) sowie Evelyn Rohn (Stabhoch).