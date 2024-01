26-Jährige im Kremstal bei Unfall 20 Meter durch die Luft katapultiert

Auslöser war ein Überholmanöver eines derzeit noch unbekannten Autofahrers am Donnerstag kurz nach 17 Uhr auf der B 122 in Rohr im Kremstal (Bezirk Steyr-Land): Auf dem Weg von Rohr Richtung Kremsmünster überholte der Lenker einen LKW und konnte sich nur knapp vor dem Gegenverkehr wieder auf seiner Fahrspur und vor dem LKW einordnen.

Das Fahrmanöver setzte allerdings eine Kettenreaktion in Gang: Der Gegenverkehr - ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, musste sein Auto abrupt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 26-Jährige fuhr auf sein Fahrzeug auf. Ihr Auto hob dabei ab und landete auf einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr. Dann wurde das Auto der 26-Jährigen erneut in die Luft katapultiert und landete nach etwa 20 Metern in einem Feld.

Die Frau wurde dabei jedoch zum Glück nur leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr.

