256 Schachteln mit Kinderschuhen

Dem jährlichen Solidaritätsprojekt "Kinderschuhe für Osteuropa" mit dem Aufruf, nicht mehr benötigte Kinderschuhe und andere Kinderartikel zu spenden, sind wieder viele Mitbürger gefolgt. "Sie haben 256 oft liebevoll und aufwendig verpackte Schachteln gebracht", sagt Gemeinderat Thomas Stockinger von der "Bürgerliste Für HaaG".

Man werde diese an die Hilfsorganisation ORA International in Ardagger weitergeben, damit sie rechtzeitig zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Jänner bei Kindern in Osteuropa sind. Das Engagement des 13-jährigen Oliver Wolfinger aus Sierning hebt die Bürgerliste besonders hervor: Von ihm stammen 38 Schachteln, die er mit seiner Mama vorbeibrachte.