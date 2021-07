25.463 Unterschriften gegen Ausbau der Höss

Mehr als zehn Kilometer neue Skipisten, drei Seilbahnen, 1150 neue Parkplätze, zwei Speicherteiche für Beschneiungsanlagen – die geplante Skigebietserweiterung der Hinterstoderer Höss in Richtung Vorderstoder hin zu den ehemaligen Hackl-Liften würden sich Investoren rund um Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel rund 45 Millionen Euro kosten lassen. Allerdings treffen die Pläne auf breiten Widerstand.

Die von Christine Zauner und Herbert Rohregger gestartete Bürgerinitiative "Bergdorf Vorderstoder" hat insgesamt 25.463 Unterschriften gegen den Ausbau gesammelt. Heute sollen diese im Linzer Stadtzentrum bei einer Kundgebung am OK-Platz an Vertreter von SP, Grünen und Neos übergeben und im Zuge einer dringlichen Anfrage der Grünen zu Skischaukel Stodertal und Luxus-Campingplatz Polsterlucke in den Landtag gebracht werden. Bei der Übergabe werden laut Zauner auch die Dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer (SP), Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) und der Nationalratsabgeordnete Felix Eypeltauer (Neos) anwesend sein.

Christine Zauner mit Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) Bild: Werner Dedl

Sie habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen ihre Petition gegen die Skigebietserweiterung unterzeichnen, sagt Zauner, besonders stolz mache sie aber der Umstand, "dass mehr als die Hälfte der Unterschriften, rund 14.000, von Oberösterreichern stammen". Die Sorge vor einer weiteren Zerstörung der Natur sei groß.