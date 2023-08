Der Elfi-Tunnel, der im Werksgelände des Bernegger-Steinbruchs 650 Höhenmeter unter Tag zum Pfaffenboden hinaufführt, ist das, was die Radrennfahrer in ihrem Jargon einen "Scharfrichter" nennen. Egal, ob auf Laufschuhen oder im Fahrradsattel eines Mountainbikes, in der Röhre spätestens trennt sich die Spreu vom Weizen.