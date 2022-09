Auf zwei Manualen spielen und 33 Register ziehen kann morgen der Ebenseer Organist Roger Sohler bei einem Jubiläumskonzert um 19 Uhr in der Pfarrkirche. Die Orgel wurde 1997 vom Vorarlberger Orgelbauunternehmen Pflüger mit Bestandteilen der Vorläuferin neu gestaltet und in das Gotteshaus eingebaut. Von Pflüger – das Unternehmen wurde 2015 aufgelöst – befinden sich Werke in aller Welt, sogar in Kasachstan steht eine Orgel aus dem Traditionshaus. Sohler spielt zum 25-Jahr-Jubiläum u.