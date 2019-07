25-Jähriger unter Traktor eingklemmt

Der 25-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr gegen 13:40 Uhr mit dem Traktor auf einem Feld. Vermutlich bei einem Wendemanöver lenkte er den Traktor in einen Hang. Er konnte das Fahrzeug aufgrund der Steilheit des Geländes nicht mehr abbremsen und kippte am Fuße des Hanges mit dem Traktor um.

Der 25-Jährige wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Er konnte trotz schwerer Verletzungen noch selbst mit seinem Handy einen Notruf absetzen. Das Unfallopfer wurde von der Rettung erstversorgt, der Traktor mittels Kran von der Feuerwehr angehoben und der Verletzte somit befreit. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.