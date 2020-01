25-Jährige flüchtete mit Kleinkind aus verrauchter Wohnung

Die junge Mutter hat sich am Nachmittag allein mit ihrem kleinen Sohn in der Wohnung in der Johann-Puch-Straße aufgehalten. Als sie den Herd einschaltete und danach von ihrem Kleinkind abgelenkt wurde, kam es zu dem Unglück: das Wachs, das sich auf der Herdplatte befunden hatte, fing Feuer und der Dunstabzug verbrannte. Das führte zu einer heftigen Rauchentwicklung.

Die 25-Jährige konnte das Wachs noch in die Spüle schütten, danach lief sie mit ihrem Kind aus der Wohnung.

Die Feuerwehr Steyr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert, lüftete die Wohnung und untersuchte sie auf Glutrückstände. Mutter und Sohn wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Steyr gebracht.