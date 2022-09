2,42 Promille: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sierning

Die junge Frau aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr gegen 4.30 Uhr in der Ortschaft Neuzeug in Richtung Steyr. Dabei kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl (Niederösterreich) zusammen. Mit im Auto war die 49-jährige Ehefrau des Mannes. Beide Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein bei der 24-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Der Führerschein ist weg, sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.