"Would not let you drown" (Anm.: "Ich würde dich nicht ertrinken lassen") heißt das Siegerlied bei der dritten Auflage des Music Award Steyr (MAS). Nach dem Erfolg bei der Publikumswahl setzte sich der Beitrag des 24-jährigen Sängers Moritz Grillnberger alias "dnbmoo" auch bei der Fachjury klar durch. Diese war heuer mit Loucaz Steinherr (ORF), Wolfgang Pammer (Radio), Wolfgang Pfeiffer (Stadtkulturbeirat Linz), Wolfger Buchberger (Pop-BORG Linz) und Paul Katzmayr (P.K.