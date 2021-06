22 Kindergartenkinder sammeln 616 Klimameilen

An Motivation hat es den 22 Kindern des Kindergartens Sidonie Adlersburg in Sierning bei der Teilnahme an der Klimameilen-Kampagne 2020 nicht gemangelt. Innerhalb von 14 Tagen sammelten sie dabei 616 Klimameilen und krönten sich damit zum Klimameilen-Kindergartensieger.

Eine Meile steht bei dem Projekt für einen umweltfreundlich zurückgelegten Schul- oder Kindergartenweg, sprich einen, bei dem auf das Auto verzichtet wurde. Jeder davon wird mittels Aufkleber im Sammelheft dokumentiert.

Zum Sieg gratulierten Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) und Klimabündnis OÖ- Leiter-Stellvertreterin Ulrike Singer nicht nur mit einer Urkunde, sondern auch mit einer Kasperlvorstellung. Noch vor dem Ferienstart werden, so die Ankündigung, der Kasperl und die Klimafee Lila die Kinder besuchen und mit ihnen Klimaabenteuer bestehen. Groß ist die Freude bei Kaineder auch darüber, "dass schon die Kleinsten mit klimabewusstem Verhalten ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und ein Vorbild für die Älteren sind."

Neben Kindergärten richtet sich die Aktion auch an Schulklassen zwischen der 1. und 5. Schulstufe. Die Klima-Kampagne findet seit 2003 jährlich statt und wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus gefördert. Trotz der schwierigen Bedingungen im Zeichen der Coronakrise haben seit Herbst 9474 Kinder aus ganz Österreich 157.401 Klimameilen gesammelt.