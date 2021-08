21-Jähriger ging wegen Spielsucht einbrechen

Nach einer anonymen Anzeige fuhren Polizisten gegen 5.40 Uhr zu einem Cafe im Stadtgebiet von Steyr. Ein Mann sollte dort mit einem Werkzeug an einer Tür hantieren. Im Gastgartenbereich trafen die Polizisten auf einen 21-Jährigen aus Steyr, er trug Arbeitshandschuhe und hielt einen Schraubendreher und eine Kombizange in den Händen. An einem Fenster waren deutliche Einbruchsspuren in Form von Einkerbungen ersichtlich. Der Mann gab sofort zu, dass er versucht habe, in das Cafe einzubrechen. Er wurde festgenommen. Bei seiner Einvernahme gab er als Motiv Spielsucht an. Zudem bezeichnet er seine Handlung als große Dummheit, so steht es in einer Polizeiaussendung. Der gescheiterte Einbrecher wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.