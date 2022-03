21-Jährige bei Auffahrunfall in Vorchdorf schwer verletzt

Eine 21-jährige Autofahrerin wurde nach einem Auffahrunfall mit schweren Verletzungen zum Klinikum Wels geflogen. Auch der zweite beteiligte Lenker, ein 41-jähriger Mann, wurde verletzt.

Der Unfall hat sich gegen 15.05 Uhr auf der Pettenbacher Landesstraße (L536) ereignet. Der Slowake (41), der wie die 21-Jährige im Bezirk Kirchdorf lebt, wollte in der Ortschaft Adlhaming mit seinem Pkw nach links einbiegen und bremste stark ab. Die junge Frau fuhr hinter ihm. Sie war offenbar überrascht von dem Bremsmanöver und konnte trotz Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern, heißt es von der Polizei. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, an ihren Autos entstand Totalschaden.