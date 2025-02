2,05-Meter-Hüne kehrt aus Gibraltar zu Vorwärts zurück

Milan Ziric kehrt nach seinem Gastspiel in Gibraltar nach Steyr zurück.

Milan Ziric (24) kehrt zurück. Der 2,05-Meter-Mann spielte in der Saison 2023/24 zuerst als Innenverteidiger bei den Rot-Weißen und erzielte dann in der Rückrunde als Stürmer acht Tore. Nach 27 Pflichtspielen für den SKV wechselte er im Sommer als Profi zu den Lions nach Gibraltar. Dort kam er nach neun Einsätzen in den ersten zehn Runden auf der Iberischen Halbinsel nicht mehr zum Einsatz und entschloss sich zur Rückkehr nach Österreich.

"Er kann auf mehreren Positionen defensiv wie offensiv eingesetzt werden", sagt Sportchef Gerald Perzy: "Auch bei Standardsituationen wird er wertvoll sein."

Allerdings muss Vorwärts auch einen Abgang verkraften: Stjepan Kovacevic (25) wechselt nach Gmunden in die OÖ-Liga.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper