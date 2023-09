2000 Euro für Rotkreuz-Markt in Windischgarsten

Die Wellbeing Challenge, an der Mitarbeitende weltweit teilnehmen und Rad fahren, schwimmen, gehen oder laufen, wird jedes Jahr vom JELD-WEN Headquarters in den USA durchgeführt. Das Team, das innerhalb von zwei Wochen die meisten Kilometer durch sportliche Aktivitäten zurücklegt, wird zum Gewinner gekürt.

Heuer konnte das Team Dana Türen in Spital am Pyhrn mit einer durchschnittlichen Leistung von rund 760 Kilometer pro Mitglied den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Die sportlichen Mitarbeiter aus der Pyhrn-Priel-Region belegten in der konzernweiten Solowertung die ersten vier Plätze. Das Dana-Team spendete die Siegprämie in Höhe von 2000 Euro an den Rotkreuz-Mark mit Sitz in Windischgarsten. "Unser Team hat hier Großartiges geleistet und durch Wandern, Laufen und Radeln mehr als 7500 Kilometer gesammelt", sagt Stefan Purrer, Mitglied der Dana-Werksleitung und selbst aktiv. Seine Kollegen Walter Fischill, Stefan Neudeck, Hannes Schönegger, Daniel Neudeck, Kevin Ortmann, Bianka Schönegger, Marwin Flammer, Sasa Srnec und Markus Sonnleitner freuen sich, dass Menschen in Not geholfen werden kann. Kürzlich wurden Warengutscheine an Regina Wurmhöriger vom Roten Kreuz übergeben.

