200 Meter fehlten Kepplinger zum ersten WM-Titel

Der 24-jährige ehemalige Ruderer, der in der Hrinkow Bike-Akademie Seite an Seite mit seinem Vereinskollegen Jonas Rapp, der für das deutsche Nationalteam im Einsatz war, die 54,9 Kilometer lange Strecke mit einem 1,4 Kilometer langen Anstieg in Angriff genommen hatte, war in einer fünfköpfigen Ausreißergruppe mit zehn Sekunden Vorsprung in diese im Schnitt 6,1 Prozent steile Rampe gegangen.

"Es war nicht der Plan, dass ich in eine Gruppe gehe", sagte Kepplinger danach. Aber als sich einige Fahrer lösten, ging er mit: "Am Schluss setzte ich alles auf eine Karte, wurde aber letztendlich knapp vor dem Ziel gestellt."

Bis 200 Meter vor dem Ziel lag Kepplinger nach seiner Attacke sogar auf Goldkurs, dann stellte ihn Rapps Teamkollege, der Titelverteidiger Jason Osborn, der letztlich allerdings mit Bronze zufriedengeben musste. Im Schlusssprint zog der Australier Jay Vine an allen vorbei und gewann den Weltmeistertitel. Kepplinger landete nur drei Sekunden dahinter auf Rang sieben, Rapp wurde diesmal 33.

"Als sich mein Teamkollege Martin Maertens mit Rainer abgesetzt hatte, war das Rennen für mich relativ entspannt", sagt Rapp, "ich musste dann mit ansehen, wie sich Rainer quälte."