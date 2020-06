2:0-Sieg über das Schreckgespenst im Geisterspiel

Die Bilanz vor dem gestrigen Aufeinandertreffen der Vorwärts und des SKU Amstetten an der "Volksroad" signalisierte auf Seiten der Steyrer Handlungsbedarf: Bei bisher drei Ligaspielen in der 2. Bundesliga hatten die Rot-Weißen stets das Nachsehen, ein 2:10-Defizit beim Torverhältnis hatte sich angesammelt.

Nach Anpfiff hatte es den Anschein, dass es nach dem altbekannten Geschäftsmodell weitergehen würde: Vorwärts kämpft brotlos, der SKU sahnt ab. Aber Trainer Willi Wahlmüller hatte die SKV-Elf gut eingestellt: Vorwärts-Abwehrchef Alberto Prada hatte David Peham immer im Auge, das personifizierte Schreckgespenst der Steyrer und Mehrfach-Torschütze der Amstettner wurde die ganze Spielzeit erfolgreich beschattet. Ein Lucky-Punch hätte dann fast den Spielverlauf gedreht: SKU-Tormann Dennis Verwüster war einem Steirertor nahe, als ihm bei einem Schuss von Kevin Brandstätter der Ball durchflutschte, den hinter ihm einzig noch eine Wasserlacke bremste. Verwüster bändigte den Ball gerade noch im Nachfassen vor der Linie.

In der ersten Viertelstunde trieb Wahlmüller seine Vorwärts lautstark aus der Coachingzone zu mehr Pressing vor dem Amstettner Sechzehner an, dann setzte er sich ruhig auf die Bank und dachte sich für die zweite Halbzeit eine neue Taktik aus. Und die funktionierte. Okan Yilmaz ersetzte den an diesem Tag glücklosen Christopher Bibaku, Kapitän Michael Halbartschlager rückte aus der Viererkette ins offensive Mittelfeld vor und wurde in der Defensive von Brandstätter vertreten. Plötzlich spielte die Vorwärts, die Pässe kamen zielsicher an, die Elf zeigte Ballbeherrschung, als würde es nicht in Strömen regnen und der Boden nicht aufgeweicht sein, Zweikämpfe wurden souverän gewonnen. "Sicher eines unserer besten Heimspiele", sagte Wahlmüller nach Schlusspfiff und hatte damit uneingeschränkt recht. Das 1:0 von Yilmaz – auch bei seiner Einwechslung hatte Wahlmüller eine goldene Hand – brachte den Durchbruch. Verwüster hielt mit zwei Weltklasseparaden den SKU im Spiel, aber Yilmaz’ Treffer zum 2:0 in der 82. Minute – man sah den SKV in der Schlussphase als pfeilschnelle Kontermannschaft – entschied die Partie.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at