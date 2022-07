20-Jähriger wollte nach Marktfest baden gehen und stürzte ab

Der Bursch war rund acht Meter über eine steile Böschung gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Abend mit. Am Vormittag hatte der 20-Jährige noch mit Freunden getrunken und danach das Marktfest in Ternberg besucht.

Wegen der Hitze beschlossen er, sein 21-jähriger Bruder und ein 20-jähriger Freund, sich in der Enns abzukühlen. Im Bereich der Ortsbrücke kletterten die beiden Jüngeren über einen Maschendrahtzaun zu einer stark bewachsenen, steilen Böschung rund zehn Meter über dem Fluss, während sie der 21-Jährige von der Brücke aus beobachtete.

Die Burschen versuchten, über den verwucherten Hang zum Wasser hinunter zu klettern. Sie gelangten zu einem kleinen Plateau und dann weiter in noch steileres Gelände, wo beide den Halt verloren und abrutschten. Zuerst konnten sie sich noch an Ästen festhalten, einen der beiden verließ jedoch nach kurzer Zeit die Kraft. Er stürzte rund acht Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der andere Bursch wurde vom 21-Jährigen hochgezogen, er überstand den Unfall unversehrt. Die Bergung des Schwerverletzten gestaltete sich als schwierig, hieß es seitens der Polizei. Er wurde mit dem Feuerwehrboot zu einem geeigneten Platz gebracht, von wo aus er mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht wurde.