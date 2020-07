20-Jähriger bei Frontalzusammenstoß auf der B138 schwer verletzt

Bild: FF Spital am Pyhrn

Laut oberösterreichischer Polizei war er in Richtung Liezen unterwegs und überholte im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn trotz Gegenverkehrs. Der junge Mann kollidierte in seinem Wagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 67-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Die Feuerwehr Spital am Pyhrn übernahm die Aufräumarbeiten. Bild: FF Spital am Pyhrn

Der 20-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Der 67-Jährige und seine am Beifahrersitz mitfahrende 66-jährige Lebensgefährtin wurden ebenfalls verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Rottenmann eingeliefert.

