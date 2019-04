20.000 Besucher stürmten neues Einkaufszentrum "Hey! Steyr"

STEYR. Nach zehn Jahren Behördenverfahren öffnete gestern der Kaufpark auf dem ehemaligen Kasernengelände. Erbauer Harisch und Rutter wollen Altstadtkaufleuten Hände reichen.

Bei manchen Geschäften war der Andrang so groß, dass der Zugang mit Absperrbändern gesteuert werden musste. Bild: feh

Christian Harisch kam schon öfter in Verlegenheit, dem Moderator wichtige Durchsagen zuflüstern zu müssen, daher führt der Immobilienentwickler seit einigen Eröffnungen von Einkaufszentren lieber gleich selber durch das Programm. Gestern bat der Tiroler seinen Partner Stefan Rutter, Bürgermeister Gerald Hackl (SP) und Vize Helmut Zöttl (FP) sowie die Ankermieter auf das Podium, um für das neue "Hey! Steyr" das rote Band durchzuschneiden.

"Gut Ding braucht Weile" war Tenor der Eröffnungsreden. Harisch bedankte sich beim Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse OÖ, Michael Rockenschaub, dass die Bank die Geduld behielt, als das Projekt fast zehn Jahre in Rechtsstreitigkeiten feststeckte. Für das Endlos-Verfahren bei der Behörde machte Harisch nicht die Rathauspolitiker verantwortlich, die Handschlagqualität besäßen, sondern Gegner und deren viele Einsprüche. Der Kaufmannschaft der Altstadt, als deren Sprachrohr sich die bei der Eröffnung geschlossen abwesende Steyrer VP betätigte, rief Harisch zu, gemeinsam die Kaufkraft in Steyr zu halten. Auch die Rathausspitzen Hackl und Zöttl betonten, dass ihrer Auffassung nach "Hey! Steyr" und die Innenstadt ein "Sowohl-als-auch" und kein "Entweder-oder" seien. Mit dem in Bau befindlichen Taborlift sei eine fußläufige Verbindung in die Altstadt bald verwirklicht, sagte Hackl. Dies würde "Cross-Selling" ermöglichen, bei dem die Kunden hüben und drüben einkauften.

Den Herrgott nicht vergessen: Stefan Rutter lässt an den Wänden des neuen EKZ drei Kreuze anbringen, die die Pfarrer Markus Gerhold und Ransom Pereira segneten.

Gemeinschaftsgedanken strichen Rutter und Harisch hervor, indem sie das EKZ bewusst vom evangelischen und katholischen Pfarrer Markus Gerhold und Ransom Pereira segnen ließen und in dem Kaufpark drei Kreuze an die Wände hängen lassen. "Lass die Menschen hier von ihrer Hände Arbeit gut leben" sagte der Pastor in den Fürbitten und "das Miteinander soll über dem Profit stehen".

Die Neugierde auf die neuen 30 Geschäfte, von denen ein Teil aber aus der Stadt bloß umgezogen war, war gestern jedenfalls nicht mehr zu steigern. Vor manchen Geschäften mussten Absperrbänder gezogen werden, um den Kundenzustrom zu lenken. Nach den Kalkulationen von Rutter und Harisch soll das um mehr als 60 Millionen Euro erbaute Einkaufszentrum mit einer Tiefgarage mit 400 Parkplätzen jährlich von zwei Millionen Besuchern frequentiert werden. Die Sparkasse setzt am Montag den Eröffnungsreigen mit der Inbetriebnahme ihres neuen Bankzentrums fort, am 17. Mai sperrt das Systemrestaurant "L’Osteria" auf.

Mit neuem Konzept im Textilhandel Hauptmieter: Gottfried Steinecker Fotos: feh

Die Zukunft des City Point bleibt in der Schwebe

Gestern weilte der Chef der österreichischen Niederlassung der deutschen Medien- und Drogeriekette "Müller" bei der Eröffnung des neuen Einkaufszentrums „Hey! Steyr“. Aus dem Stand konnte der Manager auch nicht beantworten, wie es mit der "Müller"-Filiale weitergeht, die auf immerhin drei Etagen der Hauptmieter im zentrumsnahen Einkaufszentrum City Point ist.

Die OÖN mögen eine schriftliche Anfrage senden, sagte er. Es heißt, dass „Müller“ mit August aus dem City Point auszieht, was dort die Leerstände beträchtlich erhöhen würde. Auch vom Eigentümer TH Real Invest werden Zukunftsfragen nicht beantwortet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema