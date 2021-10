1,94 Promille: Alkolenker verursachte Auffahrunfall

Mit 1,94 Promille saß ein 34-jähriger Steyrer hinterm Steuer. Es war gegen 19.40 Uhr, als er auf der B115 mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Es streifte den entgegenkommenden Wagen, in dem ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten saß.

Die Frau, die hinter dem Niederösterreicher fuhr, musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Auto des 34-Jährigen zu verhindern. Hinter der Steyrerin fuhr wiederum ein 24-Jähriger, ebenfalls aus Steyr, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Folge war ein Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise beide Lenker unverletzt blieben.

Der Alkolenker rollte mit seinem Auto an beiden Fahrzeugen vorbei und kam etwa hundert Meter weiter, bedingt durch den Schaden an seinem Pkw, in der Straßenmitte zu stehen.

Die Rettung brachte den 59-jährigen Niederösterreicher ins Spital, dem Unfallverursacher (34) wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die beiden schwer beschädigten Autos mussten geborgen werden, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstagmorgen mit.