19-Jähriger zerstörte die Bistro-Box in Bad Hall

Ein zunächst Unbekannter zerschlug am Freitag gegen 21 Uhr das Glas der Eingangstüre einer Bistro-Box in Bad Hall. Danach stiegen er und sein Begleiter in einen silbernen Pkw und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat beschrieben der Polizei den Mann. Daraus ergab sich für die Beamten sofort der Verdacht, dass es sich um einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land handeln dürfte. Bei der Eingangstüre zu dessen Wohnhaus trafen die Polizisten den 19-Jährigen wenig später an.

Konsum von Marihuana und Kokain

Der junge Mann zeigte sofort geständig und gab eine Panikattacke als Motiv an. Eine weitere Streife fahndete in der Zwischenzeit nach dem Fluchtfahrzeug und konnte den Wagen nur kurze Zeit später anhalten. Im Auto fanden die Polizisten Suchtgift und auch der 20-jährige Lenker zeigte ein sehr auffälliges Verhalten. Er gestan sofort Marihuana und Kokain konsumiert zu haben.

Nach der klinischen Untersuchung, bei der die Fahruntauglichkeit festgestellt wurde, nahmen ihm die Polizisten den Führerschein ab. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft Linz und der 20-Jährige zusätzlich bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt. Die Bistro-Box wurde erheblich beschädigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.