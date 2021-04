In dieser Woche hat die Impfkampagne gegen das Coronavirus Fahrt aufgenommen. Auf dem Plan standen vor allem Stiche für die über 60-Jährigen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. "Wir haben in Steyr Kapazitäten für bis zu 6500 Impfungen innerhalb von vier Tagen geschaffen", sagt Gesundheitsstadtrat und Allgemeinmediziner Michael Schodermayr (SP), der selbst an allen vier Tagen zur Spritze griff. Ein Team von in Summe 35 Helfern inklusive der vier Ärzte stand im Amtsgebäude Reithoffer bereit,