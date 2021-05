1,8 Millionen Euro für das Rote Kreuz

"Trotz aller Schwierigkeiten ist uns dieses große Projekt gelungen", sagte Urban Schneeweiß, Leiter der Bezirksstelle Steyr des Roten Kreuzes, bei der Schlüsselübergabe für das neue Haus an der Redtenbachergasse 3, "es zeigt, was das Rote Kreuz mit Freunden und guten Partnern aus Stadt und Umlandgemeinden bewirken kann."

Insgesamt rund 1,8 Millionen Euro wurden seit dem Startschuss im März 2020 in die Renovierung und Generalsanierung des ehemaligen, aus den 50er-Jahren stammenden Gesundheitsamtes der Stadt Steyr investiert. Nachdem Struktur und Anforderungen an das Rote Kreuz in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen waren, hatte der Platz in der alten Zentrale an der Redtenbachergasse 5 nicht mehr ausgereicht. Allerdings war dann das Projekt "barrierefreie Sanierung Redtenbachergasse 3" von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden. So mussten die Bauarbeiten neben den "coronabedingten" zusätzlichen Aufwänden und Erschwernissen gestemmt werden. Zudem gab es bei den Sanierungsarbeiten einige kritische Phasen. Im Juli 2020, als man mit der Aufstockung des Gebäudes begonnen hatte, regnete es in "Kübeln", sodass das Regenwasser in das Gebäude eindrang. Nach rund einem Jahr hatte das Rote Kreuz das Projekt aber dennoch erfolgreich gestemmt. Neben einer vergrößerten und modernisierten Leitstelle wurde auch eine Rotkreuz-Boutique eröffnet, der Rotkreuz-Markt behindertengerecht eingerichtet und eine moderne Servicestelle für Bevölkerung und Mitarbeiter geschaffen.