18 Jahre zu Fuß in der Welt unterwegs

18 Jahre lang war Gregor Sieböck zu Fuß unterwegs in der weiten Welt. Im Sommer 2003 hatte sich der Weltenwanderer zu Fuß vom Salzkammergut aus nach Japan aufgemacht. Er wanderte am Jakobsweg bis Lissabon, durchquerte die Weite Patagoniens und folgte auf der königlichen Inkastraße uralten Pfaden über die Anden. Über Kalifornien kam er nach Japan, danach via Neuseeland wieder zurück nach Österreich. Doch Sieböcks Sehnsucht nach der Ferne war damit nicht gestillt, und so machte er sich ohne fixes Ziel neuerlich auf den Weg.

Am Mittwoch, 1. September, um 19.30 Uhr berichtet der Weltenwanderer im Volksheim St. Valentin in seinem Sternstunden-Lichtbildervortrag über seine Erlebnisse, seine Erfahrungen und davon, dass er auf seiner Reise viel mehr entdeckte, als er sich je hätte erträumen können.