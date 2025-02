18-jähriger Pkw-Lenker in Neuzug nach Überschlag schwer verletzt

Bezirk Steyr-Land. Ein 18-Jähriger aus Steyr fuhr am 16. Februar 2025 kurz vor 4 Uhr mit seinem Pkw auf der B140 von Sierning kommend Richtung Grünburg. Im Ortschaftsbereich Neuzeug verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach kam in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Unfalllenker wurde schwer verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht. Pressemitteilung der LPD Oberösterreich vom 16.02.2025, 14:56 Uhr

Bild: (TEAM FOTOKERSCHI)