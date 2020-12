18-jährige Steyrerin ist die beste Nachwuchs-Buchhalterin Österreichs

Die aktuell beste Nachwuchs-Buchhalterin Österreichs heißt Elisabeth Künstler. Die 18-jährige Schülerin der 5C der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Steyr wurde für ihre hervorragenden Leistungen im computerunterstützten Rechnungswesen mit dem „School Award“ ausgezeichnet. Bei dem Wettbewerb, der jährlich vom Schulbuchverlag Trauner und dem Steyrer Softwarehersteller BMD durchgeführt wird, sicherte sich die junge Steyrerin den Sieg in der Kategorie Finanzbuchhaltung. Als Lohn für ihren Erfolg erhielt die angehende Maturantin ein 2-in-1-Tablet.

HLW-Erfolgsserie seit 2017

„Durch mein persönliches Interesse, aber auch durch den Unterricht an der HLW Steyr, habe ich in den letzten Jahren die Faszination für Wirtschaft immer mehr für mich entdeckt“, sagt Siegerin Elisabeth Künstler: „Die größte Motivation, bei der abschließenden Prüfung anzutreten, war, dass im Lebenslauf so ein Zertifikat auf jeden Fall ein wichtiger Pluspunkt ist.“ Sie wolle nach der Schule Wirtschaftswissenschaften studieren und sich danach auch beruflich in diesem Bereich beweisen.

Stolz auf seine Schülerin ist auch HLW-Direktor Ewald Staltner: „Das zeigt, dass unsere Ausbildung auch in den Wirtschaftsfächern und speziell im Bereich der Digitalisierung hervorragend ist.“ Seit 2017 stellte die Steyrer HLW jedes Jahr eine der Einzelsiegerinnen, zudem wurde auch die Klassenwertung schon gewonnen.

Vorteil am Arbeitsmarkt

12.000 Schüler der österreichischen berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Berufsschulen arbeiten mit der Business Software von BMD und den im Trauner Verlag erschienenen Praxishandbüchern. Viele von ihnen haben auch heuer an einer Online-Zertifizierung teilgenommen. „Eine erfolgreich absolvierte Prüfung bringt den Schülern definitiv einen Vorteil am Arbeitsmarkt“, sagt BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller, der gemeinsam mit dem Trauner Verlag den jährlichen Preis in vier Kategorien vergibt.

