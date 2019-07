18-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Steyr Land fuhr um 17:25 Uhr auf der Schiedlberger Landesstraße von Sierning kommend in Richtung Schiedlberg. Bei Straßenkilometer 12,45 wollte er nach links in die Rohrstraße einbiegen, musste wegen Gegenverkehr aber anhalten. Eine 18-Jährige aus Steyr Land fuhr mit ihrem Pkw dahinter in dieselbe Richtung, dabei übersah sie das vor ihr anhaltende Fahrzeug und fuhr hinten auf.

Die Frau wurde dabei unbestimmten Grade verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Steyr gebracht.