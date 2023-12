1713 Unterschriften: Protest gegen GWG-Projekt in Steyr hält an

57 Doppel- und Reihenhäuser sowie ein Block mit 16 Wohnungen – gegen das von der GWG der Stadt Steyr an der Winklingerstraße in der Gartenbauersiedlung geplante Projekt laufen die Anrainer Sturm. In den vergangenen Monaten sammelte die "Bürgerinitiative gegen Bauprojekte Winklingerstraße" insgesamt 1713 Unterschriften, um das Vorhaben noch zu stoppen. Auf dieser Liste finden sich auch die Namen von 800 Steyrern und an die 300 Dietachern wieder.