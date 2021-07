17-Jähriger bestohlen und geschlagen

Am 10. Juli 2021 gegen 03:00 Uhr wurde dem 17-Jährigen bei einer Veranstaltung in Sierning ein Leuchtstab, welchen er unter dem Arm eingeklemmt hatte, gestohlen. Einer der Täter soll ihm anschließend von hinten in die Gesäßtasche gegriffen haben, um den Jungen seine Geldtasche zu stehlen. Aufgrund dessen drehte sich der 17-Jährige um, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen haben. Das wollte sich der Amstettner nicht gefallen lassen, lief ihnen hinterher und soll seine Sachen zurückgefordert haben. Daraufhin wurden ihm mehrere Faustschläge in das Gesicht verpasst. Als der 17-Jährige am Boden lag, traten die Täter zusätzlich noch mit den Füßen auf ihn ein. Das Opfer wurde verletzt in das Krankenhaus Steyr gebracht.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sierning unter folgender Nummer zu melden:

059133/4153