17-jährige Steyrerin schrieb bereits ihren dritten Roman

"Verborgen im Augenblick" lautet der Titel des ersten Teils der Fantasy-Reihe "Hidden", den eine damals 15-jährige Schülerin des BRG Steyr vor zwei Jahren unter dem Pseudonym Luisa Lind veröffentlicht hatte. Die Fortsetzung "Verborgen im Schein der Lügen" hatte die junge Gleinkerin im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten veröffentlicht.

Nun brachte die mittlerweile 17-jährige Gymnasiastin den vorletzten Roman der vierteiligen Buchreihe für Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren auf den Markt. Der Titel des neuen Bandes lautet "Verborgen hinter der Maske". Am Donnerstag, 26. September, um 16.30 Uhr liest die Jungautorin in der Stadtbücherei Steyr aus ihrem neuen Werk.

"In meinen Büchern haben sich die Charaktere selbstständig gemacht und ihr eigenes Schicksal beeinflusst. Ich habe nur niedergeschrieben, was passiert ist", erklärt Luisa Lind die Entstehungsgeschichte ihrer Buchreihe, die sie bereits im zarten Alter von acht bis neun Jahren begonnen habe. Die Ideen würden nur so sprudeln, die junge Autorin verpacke danach ihre Gedankengänge in spannende Geschichten. Diese würden nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene mitreißen. "Ich denke sehr viel über die Charaktere in meinen Büchern und ihre Welt nach", sagt die kreative Autorin, die nach der Matura im Gymnasium am Michaelerplatz im kommenden Jahr in Wien mit dem Studium beginnen möchte.

Inhalt des dritten Bandes

Im dritten von vier Teilen findet sich die Protagonistin Lea Körner nach dem Angriff der Schwarzalben in deren Versteck wieder. Diese behaupten zwar, sie gerettet zu haben, doch sie kommt sich wie eine Gefangene vor. Fern von ihrer Familie und ihren Freunden in Margeriten muss Lea sich ihrem neuen Alltag stellen. Doch nicht alles ist, wie es scheint. Wem kann sie vertrauen?

Leseproben, um die Charaktere vorab kennenzulernen, gibt es auf Instagram bei @luisa_lind_autorin

Hier erfährt mal vieles rund um das Buch und den Schreibprozess.

