160 Jahre BRG Michaelerplatz in Wort und Bild

Gäste und Absolventen wurden durch die Schule geführt, wo die Besonderheiten und die baulichen Veränderungen gezeigt wurden. In zwei Klassen wurden Kuriositäten, die Geschichte der Gebäudeentwicklung und die Schulveranstaltungen der Vergangenheit in Wort und Bild dargestellt. Auch die Veränderung des Lehrerkollegiums wurde gezeigt – in einer aufwändiger Recherchearbeit hat der ehemalige Direktor des Gymnasiums, Harald Gebeshuber, alle 772 Lehrerinnen und Lehrer und deren Dienstzeiten von 1863 bis 2023 erhoben – diese Daten wurden tabellarisch auf einer 7 x 2 Meter großen Papierwand dargestellt.

Zeitreise durch die Schulhistorie

Danach wurden die Festgäste von Direktor Gerald Bachmayr empfangen, und gemeinsam begab man sich auf eine Zeitreise durch die Schulgeschichte. OÖN-Kolumnist Roman Sandgruber berichtete über die Quellenfunde und deren Verarbeitung in seinem Buch "Hitlers Vater – wie der Sohn zum Diktator wurde". Hitler besuchte unter anderem die Realschule Steyr. Im Anschluss wurde zum siebten Mal der Stanzel-Preis für Oberstufenschüler vergeben. Das Jahresthema lautete "Erinnern". Die Hauptpreise wurden an Miriam Mutschlechner-Dean für eine 3D-Animation mit dem Titel "Erinnerungen eines Neurons" und an Moritz Kolb und Silas Konnemann für einen Kurzfilm mit dem Titel "Erinnerungen in Not" überreicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper