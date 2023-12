1500 Spendeneuro wurden bei der Christbaumaktion  gesammelt

Clemens Klinglmair, Vanessa Merkinger und Sophia Unterberger (v.l.) übergaben die Spende in der Höhe von 1500 Euro an Franz Hackl vom Roten Kreuz Steyr.

Die Christbaumaktion von Deloitte Steyr ging heuer in die nächste Runde: Mitte Dezember durften sich Kunden einen gratis Christbaum beim Steyrer Büro abholen. Damit konnte das Beratungsunternehmen nicht nur ein Lächeln in die Gesichter ihrer Klienten zaubern, die Aktion kam auch einem guten Zweck zugute: Freiwillige Spenden in der Höhe von 1500 Euro wurden für den Sozialmarkt des Roten Kreuzes Steyr gesammelt, berichtet Geschäftsführer Clemens Klindlmair: "Die vergangenen Monate waren für unsere Kundinnen und Kunden aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen alles andere als einfach. Mit unserer Christbaumaktion wollten wir ihnen zum Jahresende eine Freude bereiten und gleichzeitig ein optimistisches Zeichen für die Zukunft setzen."

