150 km/h im Ortsgebiet: Junger Linzer raste Polizei in Steyr davon

Bei seiner Flucht gefährdete der junge Kosovare nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben anderer, unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Er sei mit 150 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet gerast und habe trotz Gegenverkehrs mehrmals überholt. Das berichtet die Landespolizeidirektion am Sonntagabend.

"Extrem gefährliche Überholmanöver"

Der Vorfall hatte sich am Nachmittag ereignet. Es war gegen 15.35 Uhr, als eine Streife den Pkw auf der Ennser Straße in Steyr aufhalten wollte. Plötzlich wendete der Lenker und fuhr davon. Die Polizisten versuchten, dem flüchtenden Wagen zu folgen, was sich als schwierig herausstellte. Sie berichten von "extrem gefährlichen Überholmanövern", die der 22-Jährige unternommen habe. Dennoch schafften es die Beamten, wieder aufzuschließen. Bei der Stadtgrenze Richtung Wolfern hat der Mann durch Überholmanöver und seine rasante Geschwindigkeit - im Ortsgebiet wurde er mit 150 km/h gemessen - den Gegenverkehr in große Gefahr gebracht. Glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen.

Zu Fuß geflüchtet

Wegen der "Verhältnismäßigkeit der Gefährdung Dritter" entschieden sich die Polizisten, Abstand zu lassen. Sie verloren den "offensichtlich stark motorisierten Pkw" aus den Augen. Nach intensiver Fahndung fand man das beschädigte Fluchtauto, vom Lenker fehlte vorerst jede Spur. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem 22-Jährigen aus Linz. Der junge Kosovare hat keinen Führerschein. Dieser sei ihm bereits entzogen worden. Er wird angezeigt.

