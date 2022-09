150 Euro für sozial bedürftige Steyrer

Einkommensschwache Steyrer werden von der Stadt zusätzlich zu den Leistungen von Bund und Land einmalig mit 150 Euro unterstützt. Das hat der Steyrer Gemeinderat mit Mehrheit beschlossen. Konkret: Diejenigen Menschen, die heuer im Frühjahr den Heizkostenzuschuss bezogen haben, bekommen ohne Antrag den Zuschuss der Stadt ab Beginn des Jahres 2023 aufs Konto überwiesen. Menschen, die den Heizkostenzuschuss des Landes nicht beantragt haben, aber die Fördervoraussetzungen dafür erfüllen, können die Förderung bis Ende November beantragen. Die Stadt gibt dafür rund 150.000 Euro frei. "Die Preissteigerungen stellen für viele Menschen in Steyr unlösbare Probleme dar. Wir bieten Akuthilfe an", sagt Sozialreferent Michael Schodermayr (SP). Pit Freisais (Neos) enthielt sich der Stimme. Er regte eine Verquickung zwischen Soforthilfe und Klimaschutzmaßnahmen an – etwa günstigeren Zugang zum öffentlich Verkehr. Während die Grünen das naturgemäß begrüßten, zeigte sich die FP-Fraktion erstaunt über die Vorschläge: "Notwendige Finanzhilfen für einkommensschwache Personen mit der Idee zu verknüpfen, diese Gelder in den öffentlichen Verkehr zu stecken, ist geradezu unappetitlich", sagt Vizebürgermeister Helmut Zöttl. (dmf)