150 Bürger kamen zur Mahnwache nach Abschiebung von sechsköpfiger Familie

WARTBERG / KREMS. Aktivistin Anke Bähr fordert ein Ende der "menschenunwürdigen Praxis" in Österreich.

Rund 150 Menschen beteiligten sich Montagabend vor dem Caritas-Gästehaus in Wartberg an der Krems an der von Anke Bähr (Bildmitte) organisierten Mahnwache. Auch Bürgermeister Franz Karlhuber (kleines Bild; mit Sakko) zeigte sich solidarisch und stellte sich den Fragen der Bürger. Bild: Haijes

Es war ein deutliches Zeichen der Solidarität, das Montagabend in Wartberg gesetzt wurde: Rund 150 Menschen versammelten sich vor dem Caritas-Gästehaus, in dem noch drei weitere Flüchtlingsfamilien und mehrere alleinstehende Männer auf einen positiven Bescheid oder die Rückführung in ihre Heimat warten, um gegen die gängige Abschiebepraxis zu protestieren. Wie berichtet, war eine tschetschenische Familie mit vier Kindern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der Exekutive abgeholt und nach Moskau abgeschoben worden.

Rechtlich sei dabei nach der Ablehnung des Einspruchs auch in zweiter Instanz wohl alles in Ordnung gewesen, sagen Anke Bähr von der Plattform "Vielfalt für Wartberg", von der die Mahnwache organisiert worden war, und auch Wartbergs Bürgermeister Franz Karlhuber (VP). Zu hinterfragen sei aber dennoch, so der Ortschef, warum "die Behörde die bereits im Juli beantragte freiwillige Rückführung nicht abgewartet hat, und auch was mit den Pässen der Familie passiert ist". Auch sollten Asylverfahren generell zügiger durchgeführt werden. Dann könne es auch nicht mehr passieren, dass bereits gut integrierte Asylwerber abgeschoben werden.

Für Bähr, die gemeinsam mit 25 Mitstreitern bei der Plattform "Vielfalt" aktiv ist, geht es vor allem um ein Ende dieser gängigen Praxis: "Wenn schon Menschen einen negativen Asylbescheid erhalten und in ihre Heimat zurück müssen, dann soll dies in Würde geschehen."

Es sei klar, dass jemand mit negativem Bescheid nicht im Land bleiben könne, "aber ich hoffe, dass viele Menschen wach werden", denn hier werde massiv gegen Menschenrechte verstoßen.

Laut Bähr seien die hochschwangere Mutter und ihre vier Kinder mittlerweile wieder bei Verwandten in Grosny untergekommen, einzig der Vater halte sich weiterhin in Moskau auf.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema