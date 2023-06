1,5 Millionen Euro: Spar in Dorf an der Enns ist nun offen

Nach mehr als sieben Jahren Planung wurde dieser Mittwochabend endlich eröffnet: "Als Gemeinde ist es uns wichtig, dass die Bevölkerung sieht, wo wir als Gemeinde investieren. Mein Vorgänger Manfred Schimpl war immer überzeugt von diesem Projekt." Schließlich habe sich die Gemeinde einstimmig dazu entschlossen, selbst das Gebäude für den Markt zu errichten und investierte 1,5 Millionen Euro in den Standort. Der Anteil von Spar war geringer als bei anderen Projekten.

"Uns ist es wichtig, dass wir in allen drei Ortsteilen einen Nahversorger haben", sagt Strasser. Dies sei nicht der Plan von Spar gewesen. Auch den Pächter, den erst 20-jährigen Livio Mrach fand die Gemeinde in Eigenregie. "Der Bau auf der ‚grünen’ Wiese war notwendig, weil wir den alten Standort nicht mehr in gewünschter Form seitens des Landes reaktivieren durften", ergänzt Strasser. Das alte Lebensmittelgeschäft war nur 150 Quadratmeter groß, am neuen Areal stehen nun 400 Quadratmeter zur Verfügung.

