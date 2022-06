15-jähriger Virtuose mit dem Akkordeon

Der Bundeswettbewerb "Prima la musica", bei dem sich die besten Musikerinnen und Musiker aus allen Bundesländern messen, war diesmal für Roman Prüller ein besonderer Feiertag. Gleich zwei seiner Schützlinge drückten dem Bewerb vor wenigen Wochen mit dem Akkordeon ihren Stempel auf: Oberösterreichs Landessiegerin Joana Fischer von der Landesmusikschule Garsten gewann, der junge Behamberger Jakob Schwödiauer vom Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen, der zuvor ebenfalls den Landesbewerb, jenen in Niederösterreich, gewonnen hatte, wurde Zweiter.

Wer das virtuose Spiel des 15-jährigen Mostviertlers live erleben will, hat nun die Gelegenheit dazu: Der mit der Auszeichnung in Silber mit sehr gutem Erfolg Prämierte tritt beim Jubiläumskonzert "30 Jahre Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen" am Mittwoch, 15. Juni, um 18 Uhr am Ortsplatz in Vestenthal auf. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Turnhalle der Mittelschule Haidershofen statt.