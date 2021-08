Seine Work-Life-Balance hat sich Georg Manzeneder auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2017 nicht durcheinanderbringen lassen. Der 66-jährige Steyrer hat sich im „Unruhestand“ rasch neue Betätigungsfelder gefunden. Der gelernte Molkereifachmann, der viele Jahre in der Käserei in Garsten tätig war, ist nun einerseits Obmann des Weltladens am Steyrer Grünmarkt, aber er ist auch als Fachberater für den Verband handwerklicher Milchverarbeitung auf der ganzen Welt im Einsatz.