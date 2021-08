14 Tonnen Hilfsgüter: Steyrer baut im Unruhestand eine Käserei in Tansania

STEYR. Seine Work-Life-Balance hat sich Georg Manzeneder auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2017 nicht durcheinanderbringen lassen. Der 66-jährige Steyrer hat sich im "Unruhestand" rasch neue Betätigungsfelder gefunden. Der gelernte Molkereifachmann, der viele Jahre in der Käserei in Garsten tätig war, ist nun einerseits Obmann des Weltladens am Steyrer Grünmarkt, aber er ist auch als Fachberater für den Verband handwerklicher Milchverarbeitung auf der ganzen Welt im Einsatz. Aktuell baut er eine kleine Anlage in Tansania auf. Dort sollen Milch, Topfen, Joghurt und Frischkäse für den heimischen Markt erzeugt werden.

4000 Liter Milchkapazität

Vor zwei Jahren hatte es die mehr als 300.000 Einwohner zählende Provinzhauptstadt Morogoro aus traurigem Anlass in die Schlagzeilen geschafft: Am Rand der rund 200 Kilometer westlich des Indischen Ozeans und der Hauptstadt Daressalam liegenden Metropole hatte es nach der Explosion eines Tanklastwagens 85 Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Ein soeben auf die Reise geschickter, mit 14 Tonnen Spezialmaterial gefüllter Container soll der Region nun Aufmerksamkeit in positiver Hinsicht bringen: In einigen Monaten soll durch die Expertise Manzeneders die kleine Käserei mit einer Milchkapazität von rund 4000 Litern den Betrieb aufnehmen.

Durch Zufall sei er in Kontakt mit dem Verband für nachhaltige Landwirtschaft Ostafrika gekommen. "In Tansania zieht ein gebürtiger Vorarlberger ein landwirtschaftliches Bioprojekt mit Gewürzen und Gemüse auf", sagt Manzeneder, "nun wollen sie auch im Molkereibereich aktiv werden und brauchen Hilfe." Ein Problem sei allerdings, dass die Projektbetreiber kaum über Geld verfügen.

75 Kubikmeter Stauraum

"Da war es von Vorteil, dass ich aufgrund meiner Kontakte viele gebrauchte und hier aussortierte Güter zusammentragen konnte", sagt Manzeneder. Tanks, Leitungen, Erhitzer, aber auch je rund 9000 Flaschen und Joghurtgläser eines Produzenten aus Kremsmünster kamen so zusammen und wurden in der Molkerei Garsten zwischengelagert. Vor wenigen Tagen packte Manzeneder mithilfe von Tochter, Stiefsohn und zweier Profis der Molkerei all das in einen Container.

"Das war stundenlange, schweißtreibende Maßarbeit", sagt der Projektleiter, "wir haben die zur Verfügung stehenden 75 Kubikmeter Stauraum bis auf den letzten Zentimeter gefüllt." Nachdem sich die Frachtpreise in den vergangenen Monaten Corona-bedingt vervielfacht hatten, war dies unumgänglich. Manzeneder: "Der Container ist nun rund sechs Wochen lang unterwegs, erst dann fliege ich nach Tansania, um den Aufbau der Anlage zu begleiten. Und dann schauen wir, wie wir die Anlage zum Laufen bringen."

Zum größten Problem dabei könnte die mangelnde Milchqualität aufgrund der großen Hitze in Afrika werden. "Aber das werden wir auch irgendwie hinbekommen", sagt Manzeneder.