14-Jähriger verursacht alkoholisiert Unfall mit Omas Auto

Auf einigen Ärger einstellen muss sich wohl ein 14-Jähriger, der sich in der Nacht auf Sonntag das Auto der Oma "borgte" und alkoholisiert damit auf dem Güterweg Gleikerau einen Unfall baute.

Die Idee dazu dürfte dem Burschen aus dem Bezirk Kirchdorf in den Stunden nach Mitternacht und dem Konsum von Bier gekommen sein. Gegen 4.25 Uhr war er mit dem Auto der Großmutter, die im selben Haus wohnt und nichts von dem Ausflug des Enkels mit ihrem Auto wusste, auf dem Güterweg unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf das Bankett und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Daraufhin touchierte der Pkw eine Baumgruppe am linken Fahrbahnrand, drehte sich um die eigene Achse und kam auf einer Böschung neben einem Bach zum Stillstand.

Der 14-Jährige, der zum Glück unverletzt geblieben war, machte sich zu Fuß auf den Rückweg Richtung Spital am Pyhrn. Er wurde jedoch ausgeforscht und wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der BH Kirchdorf angezeigt. Ein Alkotest ergab 0,48 Promille.

