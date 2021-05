1:4 gegen Liefering: Ein Ehrentreffer im wahrsten Sinn des Wortes

Fußball wird bekanntlich in die Kategorie der Fehlersportarten eingereiht. Ab einem gewissen Niveau – und das hat der FC Liefering allemal – werden Patzer bestraft. Dazu kam am vergangenen Freitagabend, dass die Nachwuchsfußballer, die aus Akademien auf drei Kontinenten in die Fußballabteilung des Energydrink-Kracherlkonzerns kommen, auch von der ersten Minute an nicht nur gut, sondern besser als die Vorwärts-Elf spielten.