1:3-Niederlage, aber SKU war der Austria ebenbürtig

Die Wiener kamen mit der 1:0 Führung – Edomwonyi hatte in der 20. Minute einen Abpraller verwertet – aus der Kabine und wurden in die Defensive gedrängt. Dirnberger vergab per Kopf, Peham verzog knapp, Scharner scheiterte an Tormann Kos. Alli, bei seinen erfolgreichen Dribblings mit Applaus bedacht, war im Angriff der Unruheherd, den die Wiener nur selten in den Griff bekamen. Der 0:2-Rückstand in der 56. Minute durch Palmer-Brown war gegen den Spielverlauf. Schagerl (76.) verfehlte das Gehäuse der Wiener noch denkbar knapp, doch in der 83. Minute durfte der SKU jubeln. Kovacec verkürzte nach der Vorarbeit von Alli auf 1:2. Die Wiener Austria schaltete daraufhin einen Gang höher. Zwierschitz stellte in der 85. Minute den 1:3-Endstand her. (ak)

